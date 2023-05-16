إحالة موظفة في مستشفى بالدقهلية إلى «التأديبية» بتهمة تزوير شهادة ميلاد

أحالت النيابة الإدارية رئيسة قسم شؤون المرضى بمستشفى طلخا المركزي للمحاكمة التأديبية؛ لقيامها باصطناع محرر رسمي وتزوير بياناته، منسوب صدوره لمستشفى طلخا المركزي، بمحافظة الدقهلية، وتسهيل استعمال هذا المحرر المزور في دعوى إثبات نسب.

اصطناع شهادة ميلاد طفلة

وكشفت التحقيقات التي باشرها مصطفى غانم - وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي، مدير النيابة، أن رئيسة قسم شؤون المرضى بالمستشفى، قد اصطنعت إفادة منسوب صدورها للمستشفى، أثبتت فيها بيانات ضمنتها أن المريضة «والدة الطفلة»، قد دخلت المستشفى يوم 2/6/2015، وأجرت عملية ولادة قيصرية، على خلاف الحقيقة.

تفاصيل ولادة الطفلة

وتبين أن المريضة كانت قد دخلت بالفعل المستشفى بهذا التاريخ ولكن لإجراء فحص بالأشعة فقط وخرجت في ذات اليوم عودة إلى السجن لكونها كانت محبوسة احتياطيا على ذمة القضية آنذاك، وأنها عادت ودخلت المستشفى عقب ذلك بتاريخ يوم 20/10/2015 وأجرت ولادة طبيعية أسفرت عن طفلة أنثى حية كاملة النمو، وأن المتهمة -رئيسة قسم المرضى- قامت بتزوير توقيع الطبيب المعالج على ذات المحرر بالرغم من إحالته للمعاش بتاريخ سابق على تحرير الخطاب، مما كان من شأنه استعمال هذا المحرر المزور فى دعوى إثبات النسب المقامة من جدة الطفلة من ناحية الأم ضد شقيق المجني عليه «الشاكي».

شكوى إلى النيابة الإدارية

بدأت الواقعة بتلقي نيابة طلخا الإدارية، شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من قيام المختصين بمستشفى طلخا المركزى، بالتلاعب والتزوير فى تاريخ ولادة طفلة من زوجة أخيه المتوفي، والتي صدر ونُفِّذَ حكم الإعدام فيها- بتهمة قتل زوجها شقيق الشاكي عمداً مع سبق الإصرار عن طريق جواهر مسمومة؛ وذلك بإصدار المختصين بالمستشفى إفادة مضمونها أن الأم دخلت المستشفى وأجرت عملية ولادة قيصرية لولادة الطفلة بتاريخ 2/6/2015 في حين أن تاريخ ولادة الطفلة الفعلي بذات المستشفى كان يوم 20/10/2015، أي بعد ذلك التاريخ بما يزيد عن أربعة اشهر

وأكد الشاكي، في شكواه، أن شقيقه كان قد قٌتِلَ على يد زوجته يوم 15/4/2015 الأمر الذي دفع الشاكي -شقيق الزوج المقتول- للشك في نسب الطفلة، وإقامة دعوى إنكار نسب فى إبريل 2021، إلا أن جدة الطفلة من ناحية الأم تقدمت هي الأخرى بتاريخ 17/5/2021، بدعوى مقابلة لإثبات نسب الطفلة للمجني عليه المقتول -شقيق الشاكي- وادَّعت فيها ولادة الطفلة بتاريخ 2/6/2015، وتحصلت من المستشفى على إفادة مزورة بهذا المضمون قدمتها للمحكمة المختصة بنظر دعوى إثبات النسب، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.