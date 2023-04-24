«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الغالية.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا العزيزة تحت قيادتكم الحكيمة الازدهار والأمن والتقدم والاستقرار، وأن يرحم شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دمائهم. الزكية أرض سيناء الحبيبة وكافة ربوع الوطن، لينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.