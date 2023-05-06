بعد بدء مقابلات النيابة الإدارية.. تعرف على التعليمات للمتقدمين

بدأت النيابة الإدارية، اليوم السبت، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية من دفعة 2022 من كلية الحقوق جامعة القاهرة من الجنسين.

مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022

وتجرى المقابلات الشخصية في مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، الكائن في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويترأس لجنة الاختبار المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية 2022

وفقًا للنيابة الإدارية، تم تحديد تعليمات مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وهي كالتالي:

- يجب الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- يجب الحضور للاختبار دون استخدام الهاتف المحمول.

- يتطلب الحضور اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.