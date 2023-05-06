رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بعد بدء مقابلات النيابة الإدارية.. تعرف على التعليمات للمتقدمين

كتب:

محمد عيسى
08:21 م | السبت 06 مايو 2023
لجنة اختبار النيابة الإدارية

لجنة اختبار النيابة الإدارية

بدأت النيابة الإدارية، اليوم السبت، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية من دفعة 2022 من كلية الحقوق جامعة القاهرة من الجنسين.

مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022 

وتجرى المقابلات الشخصية في مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، الكائن في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويترأس لجنة الاختبار المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية 2022

وفقًا للنيابة الإدارية، تم تحديد تعليمات مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وهي كالتالي:

- يجب الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- يجب الحضور للاختبار دون استخدام الهاتف المحمول.

- يتطلب الحضور اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

 

 

اقرأ المزيد:

6 شروط للاعتكاف في مساجد السويس.. منها استخدام الهاتف للضرورة القصوى

«توصل بالسلامة».. تجنب استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة

توصل بالسلامة.. تجنب استخدام الهاتف على الطريق لعدم تعريض حياتك للخطر

طريقة وخطوات السحب من الـATM دون استخدام الفيزا.. السر في الهاتف

نصائح لترشيد استخدام باقة الإنترنت على الهاتف المحمول.. «حافظ على فلوسك»
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.