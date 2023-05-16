مكان وموعد عزاء الإعلامية صديقة حياتي

يقام عزاء الإعلامية صديقة حياتي الليلة بعد صلاة المغرب، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، حيث تستعد أسرتها لتلقي العزاء في وفاتها، من قبل أصدقاء الراحلة والمقرّبين للأسرة، حيث غيّبها الموت قبل 3 أيام، حسب ما أكد نجلها مغني الراب آبيوسف.

عزاء الإعلامية صديقة حياتي

ويعيش نجلها مغني الراب أبيوسف حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدته الإعلامية صدقة حياتي، وطالب جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الإعلامية صديقة حياتي

ورحلت الإعلامية صديقة حياتي عن عالمنا، يوم 13 مايو الماضي، ويُتوقع أن يحضر عزاء الراحلة عددا كبيرا من الإعلاميين والإذاعيين إضافة إلى الفنانين.

محطات في حياة الإعلامية صديقة حياتي

تميزت الإعلامية صديقة حياتي، بأنّها إذاعية قديرة مخضرمة، عملت لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط، وقدّمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير الإذاعة العريقة، ولديها قاعدة جماهيرية عريضة في عالم الإذاعة.