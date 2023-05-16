تفاصيل 3600 وظيفة جديدة في 16 محافظة.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم الثلاثاء، تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري مايو ويونيو 2023.

فرص العمل متوفرة في 16 محافظة

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 16 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، والبحر الأحمر».

وشملت الوظائف التخصصات الآتية: «مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومدير مطعم، ومساعد مدير، وعمال إنتاج، وصيدلي، وكيميائي، ومساعد صيدلي، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومسئولين ائتمان، ومدرسين، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة».

وظائف لذوي همم بالمحافظات

وبحسب البيان شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.