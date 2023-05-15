«القوى العاملة» تنظم قافلة خدمية ضمن «حياة كريمة» في الغربية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، في فعاليات القافلة الخدمية المتكاملة التي تم إطلاقها في قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك لتقديم الخدمات المتاحة التي توفرها المديرية من فرص عمل، وتلقي طلبات التدريب المهني لأبناء القرية.

تقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقريرًا من أحمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية، أفاد فيه بأنه تم تكليف نصر عريضة مدير منطقة قوى عاملة المحلة الكبرى، وفريق العمل المكون من إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية بمنطقة قوى عاملة المحلة الكبرى، بالتوجه إلى قرية الهياتم للمشاركة في فعاليات القافلة الخدمية وتقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل وتلقي طلبات التدريب؛ وذلك إيماناً من المديرية والعاملين بها بأن بناء وتنمية الإنسان هو أحد أهم محاور التنمية التي توليها الدولة رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري.

ندوة توعية في السلامة والصحة لطلبة المدارس

وأضاف مدير المديرية، أن القافلة تشمل عددا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كما تم خلالها عقد ندوة توعية في السلامة والصحة لطلبة المدارس في خطط الطوارئ والإخلاء.