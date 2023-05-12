10 دول أوروبية توفر فرص عمل للمصريين.. «للصنايعية والفريلانسرز»

تقدم عدة دول أوروبية تأشيرات للأشخاص الذين يمتهنون أعمالا حرة «فري لانسرز»، ولديهم مهارات وحرف تفيد القارة العجوز، كما يستطيعون العيش في دول الاتحاد الأوروبي.

وتوجد 10 دول أوروبية تمنح تأشيرات وتصاريح سفر للشباب، ولكن تُشترط هذه الدول أن يكون يعمل لحسابه الخاص أو لدية شركة صغيرة، حسب موقع «تشينجن فيزا».

إسبانيا

وتتضمن هذه الدول إسبانيا التي تُشترط أن يعمل المتقدم لحسابه الخاص أو لديه شركة صغيرة، وتهدف إسبانيا من خلال هذا الشرط إلى جذب المواهب من جميع أنحاء العالم وزيادة الاستثمارات فيها.

ألمانيا

وفي ألمانيا، يمكنك الحصول على تصريح الإقامة لمدة 3 سنوات بكل سهولة، فقط عليك إثبات نجاحك في مهنتك وتوفر دخلا كافيا في حساب بنكي ألماني يغطي تكاليف المعيشة في البلاد.

فرنسا

وتُقدم فرنسا أيضًا تأشيرة المهن الحرة، وتتيح للأجانب الذين يخططون لإقامة مشروعٍ صغير لديها أو يبدأون عملًا تجاريًا جديدًا، أن يتم إدراجهم تحت فئة الأعمال الحرة وإصدار تأشيرة إقامة طويلة لهم تعادل تصريح الإقامة.

وتحمل تلك التأشيرة عبارة «صاحب مشروع - صاحب مهنة حرة» وتكون سارية لمدة سنة، وللحصول على التأشيرة يجب عليك إثبات قدرتك على كسب دخل شهري لا يقل عن 1500 يورو من مهنتك الحرة.

البرتغال

وتتمتع البرتغال بشعبية كبيرة بفضل تأشيرة العمل الحر، التي تُمكنك من تحقيق الاستقلال المالي في أوروبا، سواءً من خلال العمل بعقد مع برتغالي أو بتأسيس مشروعك الخاص كرائد أعمال، ويمكنك الحصول على هذه التصريحات في البرتغال والبدء في كسب لقمة العيش في أوروبا.

كرواتيا

وأعلن رئيس وزراء كرواتيا عبر حسابه على تويتر عن تعديل قانون الأجانب، لجعل إقامة الفري لانسرز الذين يتمتعون بمهارات خاصة وحرفية قانونية في البلاد.

التشيك

ويُمكن الحصول على تأشيرة الفريلانسر أو تأشيرة الأعمال الحرة في جمهورية التشيك كطريقة للحصول على تأشيرة العمل، دون شروط اللغة أو الخبرة أو الشهادة المدرسية، ويتيح ذلك الحصول على إقامة داخل التشيك لمدة 3 سنوات عبر تأشيرة العمل المستقل وتأشيرة الزيفينو فيزا.

الدنمارك

تحتاج الدنمارك بشكل ماس إلى العمالة الماهرة في مختلف المجالات الصناعية، وتسعى إلى جلب مهنيين من دول أخرى في مجالات العلوم والهندسة والقانون والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والحدادة وعمال المعادن والكهربائيين والمدرسين، وتتضمن القائمة الكاملة للمهنيين المطلوبين في البلاد، من ذوي التعليم العالي وذوي المهارات، وستكون شهادة الإقامة صالحة طوال فترة ممارسة المهنة، بشرط أن تكون مدة العقد أقل من 4 سنوات.

أيرلندا

يعد الحصول على تأشيرة عمل في أيرلندا سهلًا نسبيًا، حيث يتوفر العديد من الخيارات التي تتراوح بين المدى القصير والمدى الطويل، تسعى أيرلندا إلى جذب العمال المهاجرين لشغل الوظائف الشاغرة في القطاعات التي تعاني من نقص كبير.

فنلندا

في فنلندا، تم إطلاق عملية مسار سريعة لجلب الكفاءات العالية وعائلاتهم إلى البلاد، وتحدد الحكومة الفنلندية الأخصائيين ورائدي المؤسسات الناشئة كأولوية للاستفادة من هذه الخدمة، ويتعين على غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي من العمال التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد ثلاثة أشهر.

مالطا

توفر مالطا العديد من الفرص الاستثمارية من خلال برنامج الإقامة الدائمة في مالطا، الذي يستهدف المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار والإقامة في البلد، يمكن للمستثمرين الحصول على الإقامة الدائمة في مالطا عن طريق الاستثمار في البلد، ويتضمن البرنامج مجموعة واسعة من المزايا والامتيازات، مثل حقوق الإقامة الدائمة لجميع أفراد الأسرة، وحرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تأشيرة، وإجراءات سريعة لمدة 4-6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستثمرون وأفراد أسرهم بالرعاية الصحية الرائدة ونظام تعليمي عالمي المستوى في مالطا، ويمكنهم الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلد.