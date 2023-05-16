أول صور لغرفة ابنة الفنانة مروة عبدالمنعم بعد حريقها

طمأنت الفنانة مروة عبدالمنعم جمهورها، بعدما تعرضت غرفة ابنتها للحريق أمس، ونشرت مجموعة من الصور للخسائر التي تعرضت لها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك».

حريق بغرفة ابنة مروة عبد المنعم

وعلقت مروة عبدالمنعم على الصور قائلة: «شكراً جدا لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب».

وسبق وأعلنت الفنانة مروة عبدالمنعم عن حريق بغرفة ابنتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «في لحظة، أوضة بنتي حور بتتحرق، حاجة مرعبة أوي، قدر الله وما شاء فعل».

وتوالت عليها التعليقات من المتابعين من أجل محاولة الاطمئنان على حالتها الصحية وابنتها، خاصة أنَّ الحريق كان بغرفة ابنتها.

آخر أعمال الفنانة مروة عبدالمنعم

وقدمت الفنانة مروة عبدالمنعم عرضًا مسرحيًا استعراضيًا، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً خاصة من خلال فئة الأطفال، ويحمل العرض اسم «رابونزل» هو عرض راقص غنائي عائلي، من بطولة النجمة مروة عبد المنعم، ومن إخراج المخرج محسن رزق، ويعتبر جزءا من مجموعة من المسرحيات للمسرح العائلي.