مروة عبد المنعم: حلمي أقدم مكتبة ضخمة لمسرحي «الاستعراضي» والطفل

قالت الفنانة مروة عبد المنعم، إن عملها بمسرح الأسرة والطفل، يمثل لها أهمية كبيرة، ولا يمكنها التخلي عنه، «نفسي يبقي عندي مكتبة فنية كبيرة في مسرح الطفل، أقدم أعمال أكتر تناسب الأطفال، اتجهت للمسرح الاستعراضي، وبحافظ على خططي، وإن شاء الله هعمل مسرح للكبار بجانب مسرح الأطفال، ومصممة على المسرح الاستعراضي».

مروة: المسرح مش معطلني عن الفن

أضافت «عبد المنعم»، خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أنها تفتقد العمل السينمائي والدرامي، «معرفش سبب بعدي، وأتمنى أرجع والمسرح مش معطلني لأني بشتغل يومين في الأسبوع، عشان مكنش قاعدة في البيت، وبعتبر المسرح وقت التدريب الحقيقي للممثل، للحفاظ على لياقته الفنية».

أهم أفلام مروة عبد المنعم

أكدت الفنانة مروة عبد المنعم، أنها تلتقى جمهورها من خلال المسرح، وتقيس مدى رضائهم بشكل مباشر وجها لوجه، «كتير من أعمالي الفنية بنتقدها، وبقول ممكن أعديها بشكل أفضل، وبحب فيلم زي الهوى، وعمر وسلمى 1، ومسلسل علاقات خاصة، كل ما بكبر بشوف إني كان ممكن أعمل حاجة أفضل».

وتابعت مروة عبد المنعم: «علاقتي بتامر حسني كانت جميلة جدا، هو فنان داعم لكل اللى بيشتغلوا معاه، ودمه خفيف جدا، ودعمني وساعدني أحقق نجاح كبير، وله فضل كبير بعد ربنا إنى أظهر بالشكل ده».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل تقديمه 6 مذيعات وهن، القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

كما يشكل الطفل المصري، وتربيته ونشأته، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، وذلك من خلال استضافة المتخصصين في التربية والرياضة والتغذية لتقديم نصائح إلى الأمهات والآباء للتعامل مع أبنائهم وتربيتهم بشكل سليم.