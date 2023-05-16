انطلاق جلسة لجنة السياحة ضمن محاور الحوار الوطني

انطلقت فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت فعاليات اللجنة قد انطلقت بالاستماع إلى النشيد الوطني، وذلك استعدادًا لبد النقاش داخل اللجنة.

ومن أبرز الحضور لهذه الجلسة التي تحمل عنوان «صياغة الخريطة لمصر ووسائل الجذب لها» ضياء رشوان منسق مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد العام لغرف السياحية، ونورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان وأماني الترجمان خبيرة سياحة وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق، وهاني بيتر عضو غرفة الشركات السياحية وعمرو القاضي رئيس تنشيط السياحة وغادة شلبي نائب وزير السياحة.