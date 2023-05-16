إدارة الحوار الوطني تنهي الاستعدادات لانطلاق جلسات المحور الاقتصادي اليوم

انتهت إدارة الحوار الوطني، من وضع اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل، تأهبًا لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر اليوم.

4 جلسات لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي اليوم

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.