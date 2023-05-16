10 معلومات عن الفنان فهد الحيان.. تعاون مع هنيدي وتراجع عن الاعتزال قبل رحيله

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني السعودي والعربي بعد خبر الرحيل المفاجئ للفنان فهد الحيان بعد تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ52 عامًا، وفقا لما أعلنته قناة الإخبارية السعودية، وتستعرض «الوطن» في تقريرها 10 معلومات عن الفنان فهد الحيان الذي يعتبر أحد نجوم الكوميديا السعودية.

ومن ضمن الـ 10 معلومات عن الفنان فهد الحيان أنَّه بدأ خطواته الأولى تجاه الفن والتمثيل من المسرح المدرسي، والذي ساعده على تنمية مهاراته وثقل موهبته، إذ لاقى شعبية كبيرة ودعم من أصدقاءه وعائلته حتى بدأ اتخاذ خطوات أكثر احترافية من خلال أدوار صغيرة في الدراما السعودية.

10 معلومات عن الفنان فهد الحيان

- ولد في 22 مارس عام 1971.

- بدأ حبه للتمثيل يظهر في فترة طفولة، وقدم عدد من الأعمال على المسرح المدرسي.

- خطى أولى خطواته الفنية في 1994، من خلال الالتحاق بـ جمعية الثقافة والفنون، حيث ألتقى بالفنان ناصر القصبي الذي رشحه للمشاركة في المسلسل الكوميدي الشهير «طاش ما طاش».

- قدم أول أدواره التمثيلية على الشاشة في الموسم الثاني من مسلسل «طاش ما طاش»، وحقق ردود أفعال إيجابية ولفت أنظار الجمهور إليه.

- دخل مجال الإنتاج في عام 2006، حيث افتتح شركة للإنتاج الفني باسم «فن هزار» ومن أبرز إنتاجات الشركة مسلسل «غشمشم» الذي قام ببطولته وقدم منه ست مواسم متتالية من 2006 حتى 2011.

- تزوج وأنجب 3 أبناء: شهد، ورغد وحيان

10 معلومات عن الفنان فهد الحيان: اعتزل التمثيل وعاد بعد سنوات

- قرر اعتزال التمثيل في عام 2014، وذلك بعد مسيرة استمرت 20 عامًا، وهو ما مثل حالة صدمة لمعجينه.

- تراجع فهد الحيان عن قرار الاعتزال، وعاد لتقديم مجموعة من الأدوار الكوميدية المتنوعة من بينها مسلسل «منا وفينا».

- تعاون مع الفنان محمد هنيدي في تقديم برنامج مسابقات بعنوان «الحصن» عام 2019.

- قدم خلال مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي وصلت لـ34 عملاً.