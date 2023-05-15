وفاة الفنان السعودي فهد الحيان بأزمة قلبية مفاجئة

غيب الموت الفنان السعودي فهد الحيان، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 52 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، حسبما أعلنت وسائل إعلام سعودية، ولم تحدد أسرة الحيان موعد تشييع الجنازة أو مكان العزاء إلى الآن.

سطور في حياة فهد الحيان

وولد فهد الحيان في السعودية في مارس 1971، وبدأ مشواره الفني بعدد من الأدوار الثانوية، وجاءته الفرصة في مسلسل «طاش ما طاش» الذي كان بداية انطلاقته الحقيقية.

فهد الحيان يخوض تجربة الإنتاج

وخاض فهد الحيان تجربة الإنتاج بتأسيسه لشركة إنتاج، وقام بإنتاج مسلسل بعنوان «غمشمشم» الذي قام ببطولته على مدار 6 أجزاء، لكنه أعلن عن خبر اعتزاله التمثيل عام 2014، وتراجع عن قراره ليشارك بعدها في عددا من الأعمال الكوميدية.