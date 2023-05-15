سبب وفاة الفنان محمد الأدنداني.. مات حزنا على رحيل زوجته

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد خبر رحيل الفنان النوبي محمد الأدنداني الذي قدم مسيرة فنية كبيرة وعرف من خلالها بأدواره المميزة وظل الجمهور يبحث عن السبب وراء وفاة محمد الأدنداني.

تعرف على سبب وفاة الفنان محمد الأدنداني

وجاء سبب وفاة الفنان محمد الأدندني، حزنا على زوجته ورفيقة كفاحه التي رحلت عن عالمنا منذ شهر تقريبا والذي لم يتمكن من استكمال الحياة بدونها مما جعله يدخل في حالة كبيرة من الحزن على رحيلها الى أن لحق بها.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة الفنان محمد الأدنداني، ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة بعد ولكنها ستكون في مسقط راسه بالإسكندرية.

يذكر أن الفنان محمد الأدنداني كان قد شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية منها فيلم «البيه البواب»، «أربعة في مهمة رسمية»، «حنفي الأبهة»، «أنا وانت وبابا في المشمش»، «الراية البيضا»، و«فوازير المناسبات» وعدد آخر من الأعمال التي ترك فيها بصمة خاصة به.