بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي في نزلة الملك بأسيوط

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد، وذلك للاطمئنان على التشغيل التجريبي لها.

خدمة مدينة ساحل سليم

وقال الشرقاوي، إن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 300 لتر/ثانية بإجمالي أطوال شبكات انحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم 60 ألف نسمة، وجار الانتهاء منه وتلافي الملاحظات تمهيدًا للاستلام النهائي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروع وتلافي الملاحظات وفقاً للمعايير المحددة وتسليمه للشركة لتشغيله وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

مشروعات حياة كريمة

وأكد استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.