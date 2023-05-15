فوز طلاب أسيوط بمراكز أولى في مسابقات فنية وثقافية على مستوى الجمهورية

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط طلاب مدارس أسيوط الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الثقافية والفنية، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مشيدًا بمستوى الطلاب وتميزهم وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كل المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

المركز الأول على مستوى الجمهورية

ووجه المحافظ التهنئة لكل من عبد العزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وطلاب مدرسة الشهيد فرغلي سعد الابتدائية بإدارة منفلوط التعليمية، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وطلاب مدرسة علي مبارك الاعدادية بنات بإدارة ديروط لحصولهم على المركز الأول، وفوز مدرسة المهندس عيد الاعدادية بنات بإدارة أبنوب بالمركز الرابع في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي 2022 /2023 على مستوى الجمهورية.

كما حصل طلاب مدرسة كردوس الإعدادية المشتركة بإدارة صدفا التعليمية على المركز الثاني في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية، والطالب محمد سالم فتحي مدرسة فتحي أمين طنطاوي الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتصعيده للمركز الدولي.

نشاط موسيقي

كما فازت أيضا إدارة أسيوط بالمركز الأول جمهوري للمرحلة الثانوية للنشاط الموسيقي، والمركز الثاني في مسابقة آلات النفخ وفازت إدارة الفتح مدرسة طلائع المستقبل الخاصة لغات بأسيوط الجديدة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة «جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية» للمرحلة الإعدادية، ومدرسة مصطفى يونس الثانوية بنات بإدارة أبوتيج التعليمية بالمركز الأول في مسابقة مرشدات متقدمة للمرحلة الثانوية.