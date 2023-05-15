محافظ أسيوط يلتقي وفد «العمل الدولية» لمناقشة تنفيذ برامج «فرصة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج «فرصة»، التابع لمنظمة العمل الدولية؛ لمناقشة سبل تفعيل برنامج «فرصة» لتشغيل الشباب وإقامة ملتقيات توظيف للشباب وريادة الأعمال وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب؛ من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة وزارة القوى العاملة.

ملتقى التوظيف

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع تضمن مناقشة فعاليات ملتقى التوظيف الذي سيتم تنظيمه اليوم بحديقة الفردوس لتوفير أكثر من 3 ألاف فرصة عمل لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة وبمشاركة أكثر من 36 شركة من شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة، كما تضمن اللقاء مناقشة آليات تنفيذ برنامج فرصة الذي اطلقته منظمة العمل الدولية ويهدف إلى دعم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة وتأهيلهم لسوق العمل، ومراعاة نسبة 5% للأشخاص ذوى الهمم في فرص العمل فضلًا عن توفير تدريب تأهيلي للشاب والسيدات بشكل يعينهم على الاندماج في سوق العمل سواء للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية.

برنامج تكامل وكرامة

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة التوسع فى تنظيم ملتقيات التوظيف للشباب ومستفيدي برنامج تكامل وكرامة لتمكينهم اقتصادياً، مع وضع خطة لتحقيق أقصى إستفادة من برنامج «فرصة» لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة لتشغيل الشباب وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وبحث متطلبات سوق العمل وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية، التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة، وتمكينهم اقتصاديًا معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم، من خلال التنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني منوهًا إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والبرامج التدريبية.

برنامج فرصة

من جانبها، أشارت نشوى بلال إلى أن برنامج «فرصة» الممول من البنك الدولي، يستهدف تمويل 15 ألف فرصة عمل على مستوى 8 محافظات، كما يتم توفير 4200 مشروع للشباب بأسيوط بعدد 4 مراكز مستهدفة كما هو مخطط له بالبرنامج منها، مشروعات «البقالة و تثمين الدواجن والماشية والكوافير ومشغل فتيات ووحدات معالجة النباتات العطرية ووحدات الأعلاف».