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مقرر «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطني: نستهدف تشريعات قابلة للتنفيذ

كتب:

يسرا البسيوني
12:20 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
عبد الهادي القصبي، المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

عبد الهادي القصبي، المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

قال عبد الهادي القصبي، المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنه لا يجود وطن بدون تحديات، مشيرا إلى أن الجلسة تستهدف الوصول من خلال هذا الحوار بتحديد أهم المقترحات والسياسات للوصول إلى تشريعات أو برامج قابلة للتنفيذ.

الموضوعات المطروحة للنقاش

وأضاف القصبي، خلال كلمته في الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن واقع الجلسة سيسير على النحو التالي:

تناول الموضوعات المطروحة للنقاش.

تناول برامج الحماية الاجتماعية.

سياسات العمل.

الأجور والمعاشات.

السياسات الضريبة.

تطوير العشوائيات .

التزام الكامل بمدونات السلوك

وشدد على ضرورة التزام الكامل بمدونات السلوك والأخلاقيات الحاكمة للحوار، ولائحة الإجراءات الخاصة باللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن الوقت المخصص لكل متحدث أربع دقائق، وتستمع اللجنة للرأي والرأي الآخر.

 

 

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