بث مباشر.. انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كتب: نرمين عفيفي 12:09 م | الثلاثاء 16 مايو 2023 أولى جلسات المحور الاقتصادي انطلقت الآن أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نائب رئيس حزب المصريين الأحرار لصالون «التنسيقية»: الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح جدول أعمال الحوار الوطني اليوم.. 4 جلسات عن الحماية الاجتماعية والسياحة انطلاق جلسة لجنة السياحة ضمن محاور الحوار الوطني إدارة الحوار الوطني تنهي الاستعدادات لانطلاق جلسات المحور الاقتصادي اليوم الحوار الوطني بقلم نرمين عفيفي