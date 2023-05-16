أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية أتاحتها الهيئة، ومنها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه» وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه يتم الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية.

- زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرابط.

- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إذا كان مستخدما.

- إن لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل وملء البيانات التالية «الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، الاسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي، الرقم التأميني، العنوان، البلد، رقم الموبايل، كلمة المرور، والضغط على أنا لست روبوت».

موعد صرف معاشات شهر يونيو

ويبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، صرف معاشات شهر يونيو 2023 يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة أو من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد.