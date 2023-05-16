أفضل أوقات صلاة الاستخارة.. ابتعد عن «أوقات الكراهة»

واحدة من أكثر الصلوات اللي يلجأ إليها المسلم حين يقع في حيرة من أمره، هي صلاة الاستخارة، وبالتالي هناك العديد من التساؤلات حول هذه الصلاة، بين ضوابطها، وعدد ركعاتها، والدعاء الخاص بها، فضلا عن أفضل أوقات صلاة الاستخارة التي يمكن أن تقام فيها.

صلاة الاستخارة

وقبل الحديث عن أفضل أوقات صلاة الاستخارة، فقد عرفت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، هذه الصلاة بكونها عبارة عن دعاء يدعو فيه الإنسان ربه، أن ييسِّرَ له الخير ويصرف عنه الشرَّ.

أفضل أوقات صلاة الاستخارة

وعن أفضل أوقات صلاة الاستخارة، قالت دار الإفتاء المصرية، إنها ليس لها وقت محدد، وإنما قالت أنها لا يجوز أداءها في أوقات الكراهة.

وقالت «الإفتاء» إنّ أوقات الكراهة، كما يسميها الفقهاء، فهي ثلاثة وفقا للمذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب، بينما ذهب المالكية إلى أنّ عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وأوضحت «الإفتاء» أنّ الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.

علامات صلاة الاستخارة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ صلاة الاستخارة ليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعل، بل من علامتها التيسير؛ فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه.

طريقة أداء صلاة الاستخارة

وأضافت أنّه يستحب أن يكرر المستخير الاستخارة سبع مرات حتى ينشرح صدره لما هو مقبلٌ عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه: «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»، ويصح التكرار أكثر من ذلك لمن أراد من غير وسوسة.