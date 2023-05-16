رصد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في البرازيل

أعلنت البرازيل، أكبر دولة مصدرة للدواجن في العالم، صباح اليوم، تسجيل أولى حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية، عن وجود 3 حالات إصابة بالأنفلونزا شديدة العدوى، قد تصيب البشر في الطيور البحرية البرية، وتوسلت الى كافة الدول لعدم فرض حظر على استيراد الدواجن البرازيلية، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

البرازيل تسجل أول إصابات بفيروس أنفلونزا الطيور

وقالت البرازيل إنّ صادرات الدواجن البرازيلية ارتفعت خلال العام الماضي، بالرغم من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في العالم، حيث وصلت الأرباح إلى 9.76 مليار دولار، كما أن في ذلك الوقت، لم تسجل البرازيل أى حالة إصابة.

إجراءات احترازية لمنع تفشي إنفلونزا الطيور

وأكدت السلطات في البرازيل، إنها تعمل على زيادة الإجراءات الاحترازية والمراقبة، لمنع انتشار إنفلونزا الطيور، والكشف عن حالات الإصابة في الطيور البرية بغرب البلاد.

وفي السياق ذاته، أشارت السلطات في البرازيل إلى أنّ المتحور الفرعي من فيروس إنفلونزا الطيور، جرى اكتشافه في 3 طيور بحرية على ساحل ولاية إسبيريتو سانتو جنوب البلاد، ووأوضحت وزارة الزراعة البرازيلية أنّ اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس بين الطيور البرية، لم يؤثر بشكل كبير على وضع البرازيل، كأكبر دولة مصدرة للدواجن في العالم.

ويذكر أنّ دولة البرازيل، هي أكبر دولة مصدرة لمنتجات الدواجن في العالم، إذ أنها تستحوذ على نحو 35% من نسبة السوق العالمي، وفقا لما نشرته تقارير وزارة الزراعة البرازيلية العام الماضي.

انتشار إنفلونزا الطيور في العالم

ومن جهة أخرى، صرحت وزارة الزراعة الفرنسية، قبل أيام قليلة، أنّ فرنسا قامت بتزويد الإجراءات الاحترازية الصحية، لمكافحة موجة حالات الإصابة المرتفعة بإنفلونزا الطيور في مزارعها جنوب البلاد، بحسب موقع «فرانس 24» الفرنسي.