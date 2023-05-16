«الدستور» يقدّم 10 مقترحات للنهوض بصناعة السياحة.. منها إنشاء شركات طيران جديدة

قدّم معتز علي، ممثل حزب الدستور، عددا من المقترحات تتعلق بتطوير صناعة السياحة، قائلا إنّها تساهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي، وتوفر 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، وتبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.

وأضاف علي، خلال كلمته في الحوار الوطني، أنّه من خلال إحصاء البنك الدولي، يُتوقع الوصول إلى 13 مليونا و500 ألف سائح بنهاية 2023.

مقترحات حزب الدستور

وقدّم حزب الدستور بعض من المقترحات الأولية لصناعة السياحة، كما يلي.

1. ضم وزارتي السياحة والطيران، وفصل السياحة عن الآثار.

2. إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة، وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالي لكل منطقة سياحية مع إعادة تقييم العائد السنوي الاقتصاد.

3. إعادة تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال تنشيط السياحة وتنمية السياحة ووضع ضوابط للتقييم العائد المباشر وغير المباشر في أوجه الصرف سنويا.

4. إنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزياده عدد المقاعد الوافدة مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة.

5. إتاحة المنافسة للشركات الدولية للعمل في الطيران الداخلي.

6. التوجيه بجذب الاستثمار لإقامة منشآت فندقية تّدار من خلال شركات دولة لإدارة وتسويق الفنادق.

7. تطوير الفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام BOT والتعاقد مع شركات دولية متخصص لإدارة وتسويق الفنادق دون التنازل عن ملكية الدولة للأصول.

8. تطوير فنادق الـ2 نجمة و3 نجوم سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة.

مقترحات سياحية

9. إعادة برنامج «القاهرة - الأقصر» على مراكب سياحية وإعداد زيارات المحافظات من خلاله مع توفير تأمين أثناء الرحلة.

10. استهداف «سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية، وتوفير البنية التحتية في محافظات جديدة بالسوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية».