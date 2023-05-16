رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني: نستكمل مسيرة إصلاحية للدولة الوطنية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني المصري ينطلق من مجموعة من القيم المصرية الراسخة وأساسها الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة، كما أنه يعد استكمالًا لمسيرة إصلاحية للدولة الوطنية.

وأشار «فوزي»، إلى أن الحوار الوطني يقوم على إطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني وبناء الشخصية المصرية الحديثة المبنية على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، والذي دعت إليه القيادة المصرية من منطلق وطني ويتم برعايتها، وغاية الحوار الوطني النهائية هو زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة نحو تأسيس جمهورية جديدة وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.

نجاح الحوار الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته بأولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن نجاح الحوار الوطني هو مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين وهو ليس ساحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره، بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق ويقوم على أساس مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف لإنتاج مخرجات عملية توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.

كما شدد على أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلي جاد من المنتظر أن ينتهي لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية، وطبقا للظروف المناسبة والمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية الحاكمة.