مقرر المحور الاقتصادي: الحوار الوطني فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والمقرر العام للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنّ النقاشات في جلسات المحور السياسي كانت مثيرة وجيدة للغاية، معربا عن أمله في ألا تقل جلسات المحور الاقتصادي سخونة أو إثارة أو فائدة.

وأضاف جلال، خلال كلمته في أولى جلسات المحور الاقتصادي، التي تعرضها قناة إكسترا لايف، أنّه يأمل مثل الشعب المصري أن ينتج عن الحوار الوطني ما يفيد الوطن في التقدم والعبور الآمن من الأزمة الاقتصادية، والانطلاق في المستقبل، وتصورنا في هذا المحور والنقاش بشكل عام بأن نكون مفيدين.

وتابع أنّ الجلسة الحالية ستناقش العدالة الاجتماعية، ودورنا أن يكون هناك رأي ورأي آخر بغاية إننا نجد في النهاية أرضية مشتركة، والغاية الأخيرة هي الإفادة لمصلحة الوطن وليست لجماعة ما أي ما كانت.

وأكمل: «شغلتنا هنا ليست تقييم أداء الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، فنحن مؤسسة استشارية مؤقتة في الغالب، ولكن نعيش فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل للجميع، ونقلة نوعية، والدولة في موقع يسمح لها بأن تفكر برصانة وهدوء في توجه جديد لصالح الجميع، والأطراف الفاعلة».