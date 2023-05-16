متى يقف الحجاج على جبل عرفات؟.. «الإفتاء» توضح

أسئلة كثيرة ومتكررة يطرحها قطاع كبير من المواطنين حول أداء مناسك الحج، وخاصة مع اقتراب موسم الحج، من ضمنها سؤال متي يقف الحجاج على جبل عرفات؟، ويوضح التقرير التالي الإجابة عن هذا السؤال، وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية، إذ أنّ يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد الوقوف بجبل عرفة ركنا من أركان الحج ومن تركها فسد حجه.

متى يقف الحجاج على جبل عرفات؟

وحول سؤال متي يقف الحجاج على جبل عرفات، قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنّ الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال أي «الظهر»، وهو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، موضحا أنّ وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأنّ من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح، مرددا «فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف».

حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال

وأكد أنّ جمهور العلماء ذهب إلى أنّ الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال بعد الظهر، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، مشيرًا إلى أنّ الحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ.

حكم الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس

وينصرف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يصح لأنه خلاف لسنة النبي، حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.