شركات السياحة تبدأ في تجهيز قوائم انتظار لاستبدال بعض الحجاج بالمشرفين

قال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج بدأت في إعداد قوائم الانتظار من بين المواطنين المتقدمين للحج والذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالقرعة، وذلك لإجراء عملية استبدال بعض الحجاج بالمشرفين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة في هذا الإطار.

خدمات الإعاشة بمنى وعرفات

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة لم تحسم حتى الآن الشركات التي سيتم التعاقد معها لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، موضحًا أن غرفة شركات السياحة وقعت مع شركة «رواف منى» على تقديم تلك الخدمات لكافة حجاج السياحة، في الوقت الذى تعاقد فيه العديد من الشركات بشكل منفرد مع مؤسسة الدول العربية للطوافة التي اعتادت العمل مع حجاج السياحة طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان إيجاد حل لتلك الأزمة.

معاينة مساكن الحجاج بمكة والمدينة

وأوضح أن شركات السياحة ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري في السفر إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن توثيق تلك العقود حال مطابقة تلك المساكن للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة بخصوص اشتراطات السكن الذي يقيم به حجاج السياحة.