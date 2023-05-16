تعرف على السرعات المقررة للرادار على طرق ومحاور القاهرة

وضعت الإدارة العامة للمرور عددا من اللوائح لقائدي السيارات بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط وضبط المخالفين، من خلال مجموعة من البنود تتضمن السرعات المقررة على الطرق.

السرعة المقررة للرادارات بطرق محافظة القاهرة

وخلال السطور الآتية تستعرض «الوطن» السرعة المقررة للرادارات بالنسبة لقائدي المركبات في محافظة القاهرة، بعد استبدال وزارة الداخلية قررًا بالسرعات المقررة بالنسبة لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة السويس الصحراوي وذلك طبقًا للمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وحسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون المرور تبدأ السرعة من الكيلو 19 أسفل الطريق الدائري حتى الكيلو 109 على سرعة 100 كيلومتر في الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الألية ذات العجلتين بالنسبة لطريق القاهرة السويس الصحراوي، وعلى سرعة 120 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع المركبات، وطريق الخدمة «أينما وجد»، على سرعة 60 كيلومترا في الساعة لكافة أنواع المركبات.

طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

وبالنسبة لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بداية من الكيلو 33 حتى الكيلو 94 بالنسبة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين تسير على سرعة 100 كيلومترا في الساعة، و120 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع المركبات، وطريق الخدمة «أينما وجد» على سرعة 60 كيلومترا في الساعة لكافة أنواع المركبات.

أما بالنسبة للسرعة المقررة داخل المدن تكون 40 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات وباقي أنواع المركبات تكون السرعة 60 كيلومترا في الساعة.

والسرعة المقررة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون 40 كيلومترا في الساعة لكافة أنواع المركبات.

والطرق الرئيسية أو السريعة التي تربط المحافظات، وتتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، تكون السرعة 60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع «نصف المقطورة»، والسيارات النقل مقرر لها 70 كيلومترا في الساعة، وبالنسبة لسيارات نقل الركاب تكون السرعة 80 كيلومترا في الساعة، وباقي أنواع السيارات 90 كيلومترا في الساعة.