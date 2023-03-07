نصائح لتفادي عقوبات الردار على الطرق الصحراوية والسريعة.. احترس من المخالفات

تواصل وزارة الداخلية تطوير المنظومة الإلكترونية في المرور، إذ تم تركيب الردارات العملاقة والكاميرات الحديثة على الطرق الصحراوية والسريعة بين المحافظات وعلى المحاور السريعة التي تربط بين محافظات القاهرة الكبرى؛ لرصد المخالفات بشكل كبير ومحاسبة مرتكبيها.

«الوطن» تقدم 5 نصائح للقراء لتفادي الرادار، وعدم الوقوع في المحظور، بحسب تصريحات اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، وهي كالتالي:

- الالتزام بالسرعة المقررة من قبل الإدارة العامة للمرور للحفاظ على السلامة الشخصية لقائد السيارة والمحيطين به على الطريق، لأن السرعة الزائدة تتسبب في فقدان السيطرة على السيارة وصعوبة تغيير اتجاهات السيارة فتزداد نسبة وقوع الحوادث.

- الالتزام بارتداء حزام الأمان حتى يساهم هذا الحزام في حماية السائق من قوة الصدمات وقت زيادة السرعة التي نتج عنها عدة مخاطر، من بينها تلف الإطارات الخاصة بالسيارة، كما تسهم القيادة على سرعات عالية في ارتفاع حرارة الإطارات وتدميرها.

- عدم التحدث في الهاتف المحمول وقت القيادة حتى لا يساهم ذلك في تشتيت انتباه السائق عن متابعة سيارته وحركة السيارات المحيطة به على الطرق.

- التأكد من أن وسائل الأمان في السيارة خاصة الفرامل تعمل بكفاءة كبيرة قبل التحرك بالسيارة، حرصًا على السير في أمان طوال الرحلة وتجنبًا للحوادث الناتجة عن ضعف الفرامل أو السير بها وهي في حالة ضعف.

- تجنب الوقوف في المحظور وهي مطالع ومنازل الكباري حتى تكون في مأمن بعيد عن الرصد بالردارات التي تقوم بالتقاط الصور للسائقين، الذين يتعمدون الوقوف في المحظور وتعطيل حركة المرور وهنا تكون المخالفات مضاعفة.