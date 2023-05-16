نائب محافظ القاهرة: بدء صرف تعويضات لسكاني 66 عقارا في ألماظة

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنّ اللقاءات مستمرة مع سكان منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم بنطاق حى مصر الجديدة، وتحديدا قاطني 66 عقار ما بين شركة الغاز والمسجد بشارع حسين كامل، إذ جار العمل على صرف التعويضات المقررة لهم، ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتأهيلها، ويشارك في لقاءات المواطنين اللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة .

صرف تعويضات للسكان

وأضاف نائب المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يتم العمل على صرف تعويضات، ومنح فرصة ووقت مناسب للسكان، لإيجاد مكان بديل لهم، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، ونقل أولادهم من المدارس مراعاة للبعد الاجتماعى.

وأشار إلى أنه من المناطق المقرر إعادة تخطيطها، منطقة العرايشية التابعة لحي النزهة، وجار الحصر فيها حاليا تمهيدا لصرف التعويضات للأسر المستحقة، إذ يقوم مطور عقار بأعمال التقييم وتحديد قيمة التعويضات المناسبة للحالات المستحقة، لافتا إلى أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء قبل صرف التعويضات للأسر ومنحهم فرصة لإيجاد بدائل قبل إخلاء العقار.

محاورالمرج

وأوضح أنّ منطقة المرج من المواقع التي تشهد أعمال تطوير، حيث مستهدف إقامة 7 محاور فيها لتسسير الحركة المرورية، وإحداث إنفراجة في كثير من المناطق، وفتح شرايين جديدة داخل القاهرة الكبرى، ويتم حاليا أعمال الحصر للعقارات المتضررة من أعمال التوسعات مع صرف التعويضات للأسر المستحقة، مؤكدا أنّ الهيئة الهندسية تعمل في محورين حاليا.

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة حاليا أعمال إخلاء وإزالة منطقة عرب اليسار بعد صرف التعويضات للسكان، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المواقع، خاصة أنه يتم العمل على تطوير ميدان السيدة نفيسة ،واجراء أعمال توسعة للطرق في تلك المنطقة .