وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر ناهز 75 عاماً

توفي صباح اليوم المخرج السوري هشام شربتجي عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 75 عاما.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» المخرج هشام شربتجي وكتب قائلة: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي».

محطات في حياة هشام شربتجي

مخرج سوري مواليد دمشق، يعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة قريبة من هموم الناس في كل مكان.

ويلقب بـ« شيخ الكار» وهو والد المخرجة رشا شربتجي، كانت له البصمة الأكبر عندما أطلق مع الفنان ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة مرايا ابتداءا من مرايا 84 - ومن ثم مرايا 86 - ومرايا 88، قبل أن يبتعد عن إخراج السلسلة ليتابع بها ياسر العظمة بمفرده مع مخرجين آخرين منهم مأمون البني، ولكن شربتجي عاد وأخرج مرايا 2006.