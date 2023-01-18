كواليس فيلم «لاجئي برلين» الوثائقي للمخرج السوري علي رشاد

يصور المخرج السوري علي رشاد فيلمه الأول الوثائقي «لاجئي برلين»، في عدد من المدن الألمانية، راصدًا من خلاله رحلة اللاجئين السوريين في ألمانيا.

الفيلم يرصد قصص واقعية بين النجاح والفشل

وأشار «علي» في بيان صحفي، إلى أن العمل يرصد عبر قصص واقعية بين النجاح والفشل حول تواجد السوريين في ألمانيا، بفعل الحروب والدمار الذي حدث مؤخرًا، في إطار من القصص الحقيقية.

تصوير الفيلم في 3 شهور

وأكد أن العمل يجرى تصويره هذه الفترة استعدادًا لعرضه قريبًا في أكثر من محفل عالمي، لافتًا إلى أن العمل سيأخذ وقت تصوير إجمالي حوالي ثلاثة أشهر، قبل أن يدخل مونتاجه ليكون جاهز للعرض منتصف شهر مايو المقبل.

وكان علي قد صور أكثر من فيديو كليب لمطربين عرب في ألمانيا من ضمنهم كليبات وليد الو وشوراش بكر، وهما مهاجرين يعيشون في المانيا ونالوا نجاح كبير هناك.

جدير بالذكر، أنه قام بإخراج عدة حفلات غنائية لعدد من نجوم ومطربي عالمنا العربي، من ضمنهم عاصي الحلاني وراغب علامه وآخرين .