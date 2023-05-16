«النواب»: زيادة في كل أبواب موازنة «التعليم»

قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، إنَّ الدولة المصرية وضعت زيادات في جميع الأبواب الخاصة بموازنة وزارة التربية والتعليم رغم ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة.

مناقشة الموازنة العامة

وأضاف «هاشم» خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الثلاثاء لمناقشة الموازنة العامة للدولة لوزارة التعليم قبل الجامعي والجهات التابعة له، أنَّ الموازنة فيها زيادة لكل أبواب التعليم، مشيرًا إلى أنَّ لجنة التعليم سوف تتابع جميع الاتفاقات وأهداف الموازنة، مؤكّدًا أنَّ هناك اهتمام بالتعليم رغم ما نشهده من أزمات.