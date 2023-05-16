رئيس «مصر أكتوبر» تطالب بإنشاء «أبلكيشن» للسياحة العلاجية في مصر

طالبت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بالسياحة العلاجية في مصر، يحتوي فيه جميع المعلومات والفنادق والمزارات والخدمات الخاصة بالسياحية العلاجية.

كلمة رئيس حزب مصر أكتوبر

وأضافت «مديح»، خلال كلمتها اليوم في جلسة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه يجب على الدولة إعطاء ملف السياحة العلاجية بالاهتمام الكافي، موضحة أن مصر لديها الكثير من الأماكن السياحية والخاصة بالسياحة العلاجية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن السياحة العلاجية أصبحت محل اهتمام الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى أنها أصبحت مصدرا رئيسيا للدخل القومي لبعض الدول.

مديح: التطبيق يساهم في زيادة الدخل القومي

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، أنه إذا قامت الدولة المصرية بعمل هذا الأبليكيشن، سيساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي المصري، وزيادة سلة العملات الأجنبية وزيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر، لافتة إلى أن مصر تمتلك أمهر الأطباء في العالم غير المستغلين حتى الآن.

وانطلقت فعاليات لجنة السياحة، ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.