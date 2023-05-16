عضو «الحوار الوطني»: وثيقة أمان تضمن معاشًا للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الأحزاب لا تتابع بما يحدث على أرض مصر ويتمثل في ذلك في مقترحاتهم وآرئهم في الحوار الوطني، فالبعض تحدث بضرورة أن يكون هناك ضمان للعمالة غير المنتظمة في شكل معاش، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق وثيقة أمان التي تضمن معاشا للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت «أحمد»، في كلمتها بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أنها كانت تفضل حضور وزيري التضامن الاجتماعي والقوى العاملة للجلسة لأن هناك الكثير مما قيل جرى بالفعل تحقيقه على أرض الواقع مثل الاهتمام بالحرف اليدوية.

الحماية هي جزء العدالة الاجتماعية

وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الحماية هي جزء العدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى حد الكفاية من الحماية لبعض الفئات، وهذه الفئات ليس من ضمنها الشباب لأن هذه الفئة يمكن أن يحصل على حقه ويكافح ويقدم نفسه في أكثر من سوق ومكان، لكن هناك فئات ليس لديها هذه القدرة مثل أصحاب المعاشات.

وتابعت: «لا أتحدث عن العائد المالي بالنسبة لأصحاب المعاشات، لكن هناك أشياء واجب علينا كمجتمع مدني أن يؤديها لهذه الفئة، فما المانع في منحهم امتيازات خاصة في وسائل النقل المختلفة، أو إنشاء مستشفى خاصة لهم، لأن كبير السن لا يستطيع الوقوف في طابور أو انتظار دوره في إجراء تحليل على سبيل المثال».

وواصلت: «بالرغم من أن الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية، لكن يجب أن يكون هناك قانون يردع ويلزم أي مكان تؤدي فيها المرأة أعمالا أن يكون لها حق مثلها مثل الرجل في تقليد المناصب بداية من رئيس قسم ونائب رئيس قسم إلى أن تصل للتنافس على المواقع القيادية».