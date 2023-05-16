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«حماة وطن» في الحوار الوطني: العدالة الاجتماعية تتحقق بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي

كتب:

يسرا البسيوني
01:05 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، وممثل حزب حماة وطن، في جلسة التحديات الاجتماعية الخاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إنّ العدالة الاجتماعية تتحقق بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي، مضيفا: «عشان نوفر للمصريين صحة وتعليم حياة كريمة، علينا رفع الناتج المحلي، ويمكننا تحقيق ذلك دون أعباء جديدة».

بناء الإنسان

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، مؤكدا أنّه بجانب تكافل وكرامة توجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة مهمة من أجل مزيد من البنية التحتية، لكن يجب توجيه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان، حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب أفضل.

وأضاف عبدالهادي، أنّ الوضع الاقتصادي الحالي بعد أزمتي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، يلزمنا بإعادة النظر في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، فمن خلالهما يمكننا تعزيز الاقتصاد المصري وتأمين الغذاء وتوفير كثير من فرص العمل، مطالبا الدولة بإعادة النظر في المصانع المغلقة وتذليل العقبات أمامها لإعادتها إلى الاقتصاد مرة أخرى.

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بقلم يسرا البسيوني