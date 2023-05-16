إصابة شخصين في حادث مروري بالدقهلية

أصيب شخصين نتيجة اصطدام دراجتهما النارية بسيارة نقل ثقيل على طريق رافد بجمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة جمصة، يفيد بإصابة رجل وسيدة نتيجة اصطدام دراجتهم البخارية بسيارة نقل ثقيل علي طريق رافد بجمصة، وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي لعلاجهم.

إصابة شخصين في حادث أليم

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام دراجة بخارية بسيارة نقل أسفر عليها إصابة رجل ويدعى «محمد رضا عبدالله مصطفى»، 27 عاما، وسيدة تدعى «أماني رمضان مختار المنجي»، 32 عامًا.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل التحاليل و الإشاعات اللازمة، تبين إصابة الرجل بكسر بالذراع الأيمن وإصابة السيدة بكسر في الذراع الأيسر، وسحجات متفرقه بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.