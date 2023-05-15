إصابة شخص مجهول الهوية في حادث تصادم بالدقي

أُصيب شخص مجهول الهوية بإصابات خطيرة أثناء عبوره نهر الطريق بعد أن صطدمته سيارة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث تصادم في الدقي

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انتقال المباحث للفحص

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها طالب 23 سنة، اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره نهر الطريق، مما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، وتم نقله إلى الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.