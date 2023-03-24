إصابة اثنين في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة

أصيب شخصين اثنين في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين مساء اليوم، بجوار السوق الجديد في بورفؤاد وحي الزهور وتم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل المصابان إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلي مستشفي الزهور باسل محمد رفعت 18 سنة، مصاب بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساعد الأيمن، كما وصل إلى مستشفى الحياة بورفؤاد أحمد عبده السيد 63 سنة، مصابا بكسر بالضلع الثاني والثالث وتم حجز المصاب بقسم الجراحة بالمستشفى.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن دراجة نارية كان يقودها الشاب المصاب الأول قد انقلبت بنطاق حي الزهور بينما انقلب دراجة نارية أخرى بمنطقة السوق الكبير بمدينة بورفؤاد ونتج عنها إصابة الثاني والحادثين بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجتبن النارية إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث