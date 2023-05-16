المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة في بورسعيد

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس بالسجن، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد.

وأمرت محكمة جنايات بورسعيد مصادرة المحرر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية في القضية التي تعود أحداث إلى يوم 17 فبراير الماضي، بدائرة قسم الميناء بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها رامي محمد مصطفى محمد مساعد سائق سيارة نقل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية.

وأكدت أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو رخصة قيادة باسم شريف محمد مصطفى محمد، والمنسوب صدورها لوحدة مرور فاقوس إدارة مرور الشرقية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن أتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد أثبتها بها فحررها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام بأن قدمه إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وذلك للاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة، ولإعمال أثرها مع علمه بأنها مزورة.

أقوال الشهود

وشهد أحمد زعلوك رائد شرطة بقسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة مواني بورسعيد بأنه خلال مباشرة عمله بميناء شرق بورسعيد، وحال فحصه المحررات المقدمه بمعرفة المتهم بقصد الحصول على تصريح دخول الدائرة الجمركية، ومن بينهم بطاقة تحقيق شخصية ورخصه قيادة درجه أولى باسم شريف محمد مصطفى محمد، تبين له وجود اختلاف الصورة الشخصية ببطاقة تحقيق الشخصيه عن الشخص المتهم.

وبمواجهته أقر بأن تلك البطاقة خاصة بشقيقه، وأنه يستعملها للاحتجاج بصحة رخصه القيادة المزورة المقدمة بذات أسم شقيقه، وأضاف أن المتهم ارتكب تلك الواقعة منذ عامين عن طريق آخر مجهول بمدينة العريش نظير مبلغ مالي، وذلك لعدم اجتيازه الكشف الطبي باستخراج رخصة القيادة.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، أن الرخصة المضبوطة مزورة كليا باستخدام طابعة كمبيوترية ليزرية ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور، وثبت باستعلام الحاسب الآلي من إدارة مرور بورسعيد وجود رخصة قيادة درجه أولى باسم شقيق المتهم شريف محمد مصطفى محمد، ولكن ببيانات غير مطابقة لبيانات الرخصة المضبوطة من حيث الرقم القومي وتاريخ التحرير والانتهاء.