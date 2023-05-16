المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

محاكمة المتهم بالاتجار في المخدرات

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد انعقدت اليوم، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، للنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى 15 أكتوبر الماضي بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها «إسلام أ ر م»، 31 عاما، حيث أحرز وحاز عدة أصناف من المواد المخدرة.

وشهد أحمد أبو بكر عبده، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأنه بضبط المتهم بإذن محرز سيجارة اشتم رائحتها تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش، باستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها ومحرز 52 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 3 لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر، وعثر بحوزته على 27 لفافة لجوهر الكربوكسميد اندازول المخدر، و7 أقراص للبنزوهيكسول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للاتصال بالعملاء.

تقرير المعمل الكيماوي

وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات، كما ثبت من تقرير مستشفى السلام أن العينة المأخوذة من المتهم ايجابية الانفيتامين المخدر.