طلبة إكليريكية المحرق تزور بيت ليليان تراشر للأيتام.. ارسم ضحكة

زار طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط، بيت ليليان تراشر للأطفال الأيتام في أسيوط.

التدريب العملي لطلبة الكلية الإكليريكية

وجاءت الزيارة تحت عنوان «ارسم ضحكة» ضمن فعاليات التدريب العملي الذي نظمته الكلية تحت عنوان «يومفالسما 2» بمشاركة الأب الراهب القس أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية.

وقدّم طلبة الإكليريكية الهدايا والألعاب، ونشروا الفرح والبهجة لدى الأطفال، واتسم اليوم بالمحبة والبهجة والخدمة عملا بقول الكتاب المقدس «مَغْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ الأَخْذِ». (أع 20: 35).

وفي سياق متصل، زار طلبة الكلية الإكليريكية قسم الأطفال بمعهد الأورام بجامعة أسيوط.

استراتيجية العمل في الكلية الإكليريكية

وقدّموا لهم بعض الهدايا والألعاب وكلمات ورسائل تشجيعيه تعطي الأمل وتقوي وتؤكد أنّ الإيمان بيد الله الشافية والحانيه والعمل علي نشر الإبتسامة والبهجة والفرح لدي الأطفال المرضي.

وجاء هذا في إطاررؤية الكلية الإكليريكية بالدير المحرق العامر واستراتيجية العمل والخدمة بها وإيماناً منها بدورها الفعال في تنمية وخلق الحث الرعوي والخدمي وزيادة الوعي الوطني الفعال لدي أبنائها الطلبه كخدام وآباء الكنيسة في المستقبل القريب قامت إدارة الكلية بتنظيم يوم رعوي وخدمى بعنوان «ارسم ضحكة» كتدريب عملي.