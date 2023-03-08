الأنبا رافائيل يشهد تخريج دفعة جديدة من الكلية الإكليريكية بالدير المحرق

ترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدير المحرق، لتخريج الدفعة رقم 47 من دفعات الكلية الإكليريكية بالدير المحرق باسم «إناء مختار».

فيلم تسجيلي عن الكلية الإكليريكية بالمحرق

وشهد الاحتفال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير السيدة العذراء المحرق العامر، والأنبا ثاؤفيلس والأنبا رويس، وتم خلال القداس الإلهي ترقية عدد من طلبة الكلية الإكليريكية في الرتب الشماسية.

وبعد انتهاء القداس الإلهي، بدأت مائدة بدأت أغابي بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وطلاب الكلية.

ثم بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن الكلية الإكليريكية بالدير المُحرق العامر ثم كلمة للراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي للكلية الإكليريكية، ثم كلمة لأحد طلاب الدفعة نيابة عن زملاءه، وألقى الأنبا رافائيل كلمة أعقبها كلمة للأنبا ثاؤفيلس، ثم اختتم الحفل بكلمة الأنبا بيجول، وتم بعدها توزيع الهدايا على الخريجين.

سيامة كاهن جديد في شمال الجيزة

وفي سياق آخر، صلى الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بسقيل، وعقب صلاة الصلح قام بـ سيامة الشماس مينا أديب كاهنًا على كنيسة أبو سيفين بجزيرة محمد بالوراق باسم القس متياس.

ومن المقرر، أنَّ يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء «السريان» بوادي النطرون.