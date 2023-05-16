«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن مبادرة «100 مليون شجرة» في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار حرص الدولة على مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.

6 آلاف شجرة في الشرقية

وفي محافظة الدقهلية، انطلقت حملة للنظافة والتشجير بمشاركة 11 وحدة محلية، تضمنت زراعة 1000 شجرة، وفي محافظة الشرقية تركز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري والاستفادة من الأشجار، حيث تم استلام 6 آلاف شجرة، منها شجر جوافة وليمون وكونوكاربس من قبل وزارتي البيئة والإنتاج الحربي، لتوزيعها وزراعتها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

استلام 7 آلاف شجرة

وفي محافظة المنوفية، تم استلام 7 آلاف شجرة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية، والمقدمة من وزارة البيئة، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهر جمالي وحضاري، وتضم أشجار مثمرة وغير مثمرة، لزراعتها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.