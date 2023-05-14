محافظة القاهرة تنظم ندوات حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء الوايلى وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة ومرصد حلوان وسوق الفسطاط ومكتبة الإسكندرية بقصر خديجة، لشرح كيفية الاشتراك في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية .

وتناولت الندوات التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة في التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها شرحًا لنوعية المشروعات الخضراء الذكية، بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، وبنود المبادرة وأهدافها، كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة منها، كما تم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة، ومدى قابلية المشروع للتطبيق والتأثير المتوقع على المجتمع المحلي، والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئي، واستخدام مكون تكنولوجي في التطبيق.

المشاركة في المبادرة

ودعا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة في المبادرة، والتسجيل من خلال الضعط هنا، في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية مايو الجاري.

رؤية مصر 2030

وأكد محافظ القاهرة أنّ المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.