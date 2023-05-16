«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن جهود 4 محافظات في مجال دعم الأسرة

تلقت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة، تقريرا عن جهود وحدات السكان بمحافظات دمياط والشرقية والقاهرة وقنا، لتفعيل دور وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ودعم وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان.

التثقيف الصحي في 4 محافظات

وفي محافظة دمياط، قامت وحدة السكان بمحافظة دمياط ومديرية الصحة بتنفيذ 31 ندوة للرجال والسيدات، في إطار مبادرة تحدث معه التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية من خلال فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية للتوعية، عن الدرن النشط والكامن وأعراضهم وكيفية الوقاية والعلاج، وطرق الوقاية من الفيروسات الكبدية الوبائية، ومدى تأثيرها على الصحة العامة، وأضرار التدخين وخاصة الجهاز التنفسي، وأهمية الإقلاع عنه وتأثير التدخين السلبى على صحة المواطنين، وسرطان الرئة وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق الوقاية منه وعلاجه.

صحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة

وفي محافظة الشرقية، قامت وحدة السكان بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالتحضير للقافلة السكانية لخدمات تنظيم الاسرة، إذ تم مناقشة سلبيات ومعوقات العمل لرفع مستوى الخدمة المقدمة.

وفي محافظة القاهرة يتم تنظيم ندوات عن الأسرة وصحة المرأة، وشرح لجميع المبادرات ووسائل تنظيم الأسرة.

وفي محافظة قنا، نجحت وحدة سكان محافظة قنا في تدريب وتأهيل 200 شاب وفتاة، من مركز قوص قرية حجازى قبلي، ضمن مبادرة بداية نجاحك حقق حلمك، لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، كما تم التدريب على 30 حرفة مختلفة وبرامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة .