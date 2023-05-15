«التنمية المحلية»: 1157 قرار إزالة لمخالفات البناء في 3 محافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والبحيرة في التصدي لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد، ومواجهة أي محاولة للبناء المخالف من دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

جاء ذلك في إطارتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.

إزالة التعديات في المهد

وفي كفر الشيخ، أسفرت الحملات عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتشديد على منع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وفي الإسماعيلية، نفّذ 12 قرار إزالة عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بالتنسيق مع رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

1131 قرار إزالة

وفى محافظة البحيرة، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن الموجة 21 منذ بداية الموجة في 28 أبريل وحتى الآن 1131 قرار إزالة على مساحة مساحة 153869 م2، مع استمرار تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة على التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، فضلًا عن المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.