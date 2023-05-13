محافظ المنوفية يبحث تنفيذ مشروع لتحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد الهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

تحسين البيئة أهم محاور التنمية المستدامة

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة الجديدة يأتى فى ضوء الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مثمناً دور القيادة السياسية ورؤيتها الطموحة فى التعامل الجاد مع قضايا البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات لضمان الإنتهاء من الدراسات اللازمة للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، كونه مشروعاً هاماً يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية بعوائد اقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات المواطنين.

وفد الشركة: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع المحافظة

وأعرب وفد الشركة عن سعادتهم بزيارتهم لمصر ومحافظة المنوفية بصفة خاصة، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع المحافظة لإقامة هذا المشروع الضخم والذي سيتم تنفيذه باستثمارات مالية ضخمة وسيساهم بدوره فى تحقيق نقلة نوعية بمنظومة المخلفات الصلبة، لافتاً إلى أن المشروع يضم منظومة حديثة لمعالجة تراكمات القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية لتحويلها إلى طاقة كهربائية ومخصبات زراعية بدون أية مخلفات ومواد سامة تؤثر على الصحة العامة، مشيراً إلى أن فريق العمل بصدد القيام بزيارات ميدانية لتقييم الموقف وإنهاء كافة الدراسات المبدئية تمهيدا للسير فى إجراءات التنفيذ.

وأهدى وفد الهيئة العربية للتصنيع درع لمحافظ المنوفية تقديراً لدوره البارز فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعقب اللقاء، أجرت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام معاينة ميدانية لقطعة أرض بمركز أشمون كموقع مقترح لإقامة المشروع.