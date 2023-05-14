إيمان الحصري: محافظ المنوفية قرر إعادة تأهيل منزل «الصيادة سناء» ودعمها ماليا

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، استجاب للحالة التي تحدثت عنها في برنامجها بخصوص منزل الصيادة «سناء»، والذي يعاني من مشكلات متعددة ويحتاج لإعادة تأهيل، وكذا تسعى لتوفير دعم مالي لها.

الحصري: المحافظة قررت إعادة تأهيل منزل السيدة

وأوضحت «الحصري» خلال تقديمها لبرنامجها «مساء DMC»، والمذاع على قناة «DMC»، أن محافظ المنوفية قرر بعد عرض الحالة في البرنامج أن يعاد تأهيل منزل الصيادة سناء، وكذا سيجري توفير دعم مالي مستدام لها.

إيمان الحصري: زوج سناء مريض ولا يستطيع العمل على المركب

وأضافت أن زوج السيدة سناء مريض ولا يستطيع حاليا العمل على المركب، لكن السيدة عملت مكان زوجها في الصيد لمساعدة زوجها في توفير سبل العيش، متابعةً: «المحافظة استجابة وقررت توفير مساعدات مادية، وسيتم تكليف إحدى الجمعيات لترميم المنزل، وأيضا توفير مستلزمات الأسرة»، مقدمةً الشكر لمحافظ المنوفية على الاستجابة السريعة للحالة الإنسانية التي جرى عرضها في البرنامج.