الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد الجيش الهندي

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مانوج باندا، قائد الجيش الهندي، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق أيام عدة.

وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري، وبحث آفاق التعاون المشترك، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الهند وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أكد الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندي حرص بلاده على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.